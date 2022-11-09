Запад назвал главный стимул для переговоров России и Украины NBC: в США и ЕС считают, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины

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Предполагаемое зимнее замедление боевых действий на Украине может стать стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой. К такому выводу склоняется все больше чиновников в Европе и США. Об этом телеканалу NBC сообщили информированные источники.

Зимой все замедляется. Это потенциал для переговоров. Мы бы хотели видеть, что это случится, — рассказал один из собеседников телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом напомнила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.