Запад испугало растущее военное сотрудничество России и Китая Der Tagesspiegel: США и ЕС обеспокоились растущим военным сотрудничеством России и Китая

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

США и Евросоюз обеспокоены растущим военным сотрудничеством России и Китая. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel на фоне приближающихся стратегических учений «Восток-2022». По мнению экспертов издания, усиливающаяся интеграция между двумя странами фактически бросает вызов мировому сообществу.

Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом, — заявила эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

С ней согласна и представитель Института изучения Китая Фонда Меркатора Елена Легарада. По ее мнению, Китай и Россия взаимно усиливают свои позиции и распространяют идеи глобального превосходства.

Между Китаем и Россией нет формального военного альянса, но их объединяет стремление заменить доминирование США и их союзников на международной арене «многополярным» порядком, — в свою очередь отметил военный эксперт Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер.

Стратегические учения «Восток-2022» должны пройти с 1 по 7 сентября. Они состоятся на семи полигонах Восточного военного округа. В них ожидается участие более 60 тысяч человек, более 5 тысяч единиц военной техники, включая 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что число участников стратегических учений «Восток-2022» на территории РФ не выходит за рамки соглашения 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем. В рамках документа личный состав, задействованный на учениях, не превышает 6 тысяч человек. По его словам, учебные военные манёвры «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов.