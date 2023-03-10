Запад исключил «мирный план» Зеленского из резолюции ГА ООН Запад значительно смягчил антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад значительно смягчил принятую 23 февраля антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, исключив «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive. По его словам, это сделано, чтобы обеспечить максимальное количество голосов в поддержку документа.

Резолюция, которую они продвигали, была очень сильно разбавлена по сравнению с изначальными ожиданиями украинцев и западников. С некоторыми поправками, которые предложила Белоруссия, я думаю, мы бы даже ее поддержали, настолько беззубой она была, — сказал дипломат.

По мнению Полянского, Зеленский не был знаком с текстом резолюции, так как перед голосованием утверждал, что ГА ООН поддержит его план. Однако, заявил дипломат, многие страны считают стратегию неконструктивной и расценивают как ультиматум.

Генеральная Ассамблея ООН 23 февраля в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. Документ, который не носит обязательного характера, рекомендует России немедленно вывести войска с территории Украины и прекратить удары по критически важной инфраструктуре страны. Обеим сторонам конфликта также напомнили о соблюдении обязательств в отношении мирных граждан и военнопленных.