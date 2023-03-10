Запад значительно смягчил принятую 23 февраля антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, исключив «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive. По его словам, это сделано, чтобы обеспечить максимальное количество голосов в поддержку документа.
Резолюция, которую они продвигали, была очень сильно разбавлена по сравнению с изначальными ожиданиями украинцев и западников. С некоторыми поправками, которые предложила Белоруссия, я думаю, мы бы даже ее поддержали, настолько беззубой она была, — сказал дипломат.
По мнению Полянского, Зеленский не был знаком с текстом резолюции, так как перед голосованием утверждал, что ГА ООН поддержит его план. Однако, заявил дипломат, многие страны считают стратегию неконструктивной и расценивают как ультиматум.
Генеральная Ассамблея ООН 23 февраля в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. Документ, который не носит обязательного характера, рекомендует России немедленно вывести войска с территории Украины и прекратить удары по критически важной инфраструктуре страны. Обеим сторонам конфликта также напомнили о соблюдении обязательств в отношении мирных граждан и военнопленных.