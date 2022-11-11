Запад и МАГАТЭ требуют от Ирана срочных объяснений из-за найденного урана

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США, «евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовали от Ирана срочных объяснений по поводу найденных ранее на трех его ядерных объектах частиц урана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на предварительный текст резолюции, обсуждающийся в Совете управляющих МАГАТЭ. В тексте сообщается, что Иран должен «действовать во исполнение своих обязательств, предпринять шаги без промедления».

Совет управляющих решил потребовать срочных объяснений от Ирана по поводу найденных ранее на трех его ядерных объектах частиц урана, — указано в сообщении.

Накануне представители МАГАТЭ в своем ежеквартальном докладе указали, что Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана, что может позволить стране создать как минимум одну ядерную бомбу. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.

10 ноября Fars сообщило, что в Иране разработана первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета. По словам источника агентства, Тегеран сделал большой скачок в данной сфере. В этот же день глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры с представителями Ирана в Вене завершились безрезультатно. Они были посвящены ядерной программе Тегерана.