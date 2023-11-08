Запад готов передать Украине активы РФ: какая сумма, как ответит Москва Песков: Запад столкнется с судебными издержками при конфискации активов РФ

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Гравировка золотого слитка

Россия проработает ответ на возможную конфискацию своих активов и передачу их Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сколько средств может пойти на помощь Киеву?

Сколько средств могут передать Украине

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Предполагается, что госсекретарь получит полномочия предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, которые были конфискованы в том числе из Банка России.

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов <...> при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», — говорится в документе.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России санкции, заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около $300 млрд.

Согласно законопроекту, средства предлагается передавать Киеву на «компенсацию понесенного урона»: реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку местных граждан и другие цели.

Как отреагировали в Кремле на передачу российских активов

Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов повлечет за собой серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет.

«Разумеется, мы будем прорабатывать ответные меры, вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — отметил он.

По словам Пескова, США и Евросоюз ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем российских авуаров.

«Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется», — сказал пресс-секретарь президента.

Как может ответить Россия на передачу своих активов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил NEWS.ru, что Москва может национализировать американские активы на территории РФ, если США примут решение передать замороженные средства Киеву.

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС Алюминиевый завод компании «Русал»

«Вы помните, что американцы забрали контрольный пакет акций „Русала“. Мы его можем национализировать. Они у нас забрали предприятия „Спецстроя“, криогенную промышленность — она находится под протекторатом США. Мы это все можем национализировать. Но это хуже горячей войны. Мы можем ответить, но лучше никому не будет», — указал парламентарий.

Арефьев также заметил, что в качестве ответной меры Россия может запретить своим компаниям работать в США, как Вашингтон запретил «Макдоналдсу» осуществлять деятельность на территории РФ.

Спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев считает, что передача российских активов Киеву нанесет сокрушительный удар по репутации США.

«Если США пойдут на конфискацию — это будет еще одним ярким подтверждением полного провала американской внешней политики, который, наряду с не менее громким провалом на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по репутации претендента на мировую гегемонию», — заявил он.

Косачев заметил, что США перестали действовать цивилизованно, а их меры — это «грубейшие нарушения остатков международного права и элементарных приличий».

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