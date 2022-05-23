Запад думает, как слегка сдать назад На Западе начали подозревать, что поддержка Украины имеет непростые последствия

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Влиятельная американская газета, традиционно поддерживающая как раз демократов, решила дать совет старине Байдену. Президенту, который на личной встрече переименовывает южнокорейского коллегу и порицает Владимира Путина за вторжение в Ирак, New York Times рекомендует рассудить здраво и дать понять Владимиру Зеленскому, что американская поддержка не может быть беспредельной. И такой поворот в стратегическом мышлении одного из мозговых центров проявился на фоне одобрения Джо Байденом ленд-лиза и выделения Украине фактически на скорое перевооружение $ 40 млрд. Что весьма символично: мол, пора Киеву и честь знать.

Иными словами, при всех подачках рекомендуется развеять глубокое заблуждение киевской верхушки о том, что ради ее выживания и процветания западные покровители готовы весь мир обратить в труху. Министр обороны Соединенных Штатов раз за разом звонит коллеге Сергею Шойгу, явно тестируя нынешние настроения в российском руководстве. Причем в последний раз он предложил отвести наши вооруженные силы к российским границам, существовавшим на 24 февраля сего года. Иными словами, вполне такую позицию можно истолковать как де-факто признание российского Крыма и Донбасса. Конечно, это все пока слова, которые в перспективе, как учит наш печальный опыт отношений с Западом, ничего не стоят. Но если нынешний хаос на Украине, по мнению ряда экспертов, это, прежде всего, плод усилий британского истеблишмента, то позиция за океаном становится более гибкой.

Конечно, киевские власти давно в отношениях со своими покровителями исходят из постулата Остапа Бендера: не надо советов, помогите материально. Потому министр иностранных дел Украины Кулеба позволяет себе повышать голос мало что на даму, так еще и министра обороны Германии Кристину Ламбрехт. И пока министр без погон переваривает свои ощущения от традиционного украинского хамства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, одна из главных континентальных ястребиц, говорит, что замороженные средства России могли бы быть использованы для восстановления Украины. Но пока речи об этом быть не может. Если дополнить эту картину мнений откровением штатовского министра финансов Джанет Йеллен о том, что у властей США нет законов, позволяющих конфисковать российское имущество и его использовать на благо Украины, то можно прийти к принципиально новым выводам.

Дело даже не в усталости общества от украинского конфликта и даже не в том, что в успех киевских батальонов на полях сражений верится все с большим трудом. Инспирированная английскими советниками провальная операция у острова Змеиный и попытка контратаковать севернее Харькова пока были последними потугами вдохновить сторонников победы Украины на поле брани.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теперь, видимо, западные политики начинают понимать, в какую глобальную ловушку попадают, разрушая уже даже не основы международного права, которое фактически их стараниями не действует, но даже свои наспех установленные правила. На деле вся система межгосударственных взаимоотношений, лишенная хоть какого-то каркаса, превращается в выжженную землю. До крайнего абсурда доведен на практике знаменитый афоризм: когда джентльмены проигрывают, они меняют правила игры.

Но самое неприятное для советников Байдена заключается в том, что такой снос всего писаного и неписаного облегчает как раз процесс переформатирования современного мира, в котором коллективный Запад стоит вверху пищевой цепочки.

Поэтому постепенно просматриваются попытки, не теряя лица, как-то притормозить, заморозить ситуацию, выйти на дипломатические сделки, в которых Запад исторически силен. Вот только разогнанный им бульдозер продолжает набирать ход.