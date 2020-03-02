https://static.news.ru/photo/918045aa-5c88-11ea-a41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Занятия во всех учебных заведениях Азербайджана с 3 по 9 марта отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе при кабмине страны.

С целью предотвращения случаев заражения, повышения эффективности соответствующих профилактических мероприятий, интенсификации медико-профилактических, дезинфекционных <…> остановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях, — говорится в сообщении.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) отменил экспортные миссии в Китай, запланированные на март 2020 года. Причина — эпидемия коронавируса.