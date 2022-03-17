«Занимаются хайпом»: белорусский политолог назвал Арестовича «неадекватным»

Украинское руководство понимает, что их дни сочтены, поэтому в лучших традициях Третьего рейха они хотят нанести ущерб не только своим гражданам, но и соседним странам, заявил NEWS.ru белорусский политолог Юрий Воскресенский. Так он прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который обратился к белорусам с призывом начать «рельсовую войну» и совершать диверсии на железных дорогах республики, по которым якобы происходит передислоцирование Вооружённых сил России.

Арестович — человек неадекватный, поэтому как ещё можно его комментировать? Они все сейчас занимаются хайпом, пиаром, поэтому в рамках этого, видимо, кто жёстче выскажется, тот больше лайков соберёт. Это не их вина, это их беда, они не понимают даже сами, насколько неадекватны и смешны, — сказал Воскресенский.

Касательно последствий призыва Арестовича, по мнению политолога, белорусы получили «прививку от политического ковида» в августе 2020 года, поэтому призывы «каких-то кавээнщиков, хайпажоров и прочих неадекватных граждан Украины» вряд ли найдут отклик в умах и сердцах белорусов.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил NEWS.ru, что Арестович делает много прогнозов, большинство из которых не сбывается. Говоря о переговорах между Россией и Украиной, он подчеркнул, что со стороны Киева «не с кем и не о чем» договариваться. Так депутат прокомментировал прогноз Арестовича о том, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.