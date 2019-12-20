https://static.news.ru/photo/a65e3c3a-2366-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/ dpa/Global Look Press

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович назвал протокол между Россией и Украиной по газу сбалансированным документом. Зампред отметил, что указанное соглашение «крайне важно» для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа для Европы.

Я приветствую огромные усилия двух сторон, России и Украины, чтобы прийти к общей позиции, и я хочу признать, в частности, личное участие министра Новака и министра Оржеля, — цитирует заявление Шефчовича «Интерфакс».

Теперь, уверен зампред, имеется политическая основа с ключевыми договорённостями для подписания долгосрочного контракта по транзиту газа. Россия в этом договоре сохраняет статус надёжного поставщика, Украина — стратегической стороны, осуществляющей транзит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе переговоров в Минске Россия и Украина обсудили пакетное соглашение по газу, увязывающее заключение долгосрочного транзитного газового контракта с урегулированием долговых споров в Стокгольмском арбитраже.