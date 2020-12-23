Зампостпреда России при ООН процитировал немецкому коллеге Жванецкого

https://static.news.ru/photo/5c16fcc8-44e1-11eb-b11b-fa163e074e61_660.jpg Кристоф Хойсген Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/MANDATORY/Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пожелал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, покидающему Совбез 1 января, расстаться с зависимостью от критики РФ по любой теме и на прощание процитировал ему крылатую фразу Михаила Жванецкого.

Германия прекращает быть непостоянным членом Совбеза ООН 1 января 2021 года, после двух лет членства. Заключительное для Германии заседание Совбеза прошло 22 декабря, на нём обсуждалась иранская ядерная сделка. В ходе встречи Хойсген упомянул и инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, передаёт ТАСС.

В ответ Полянский предположил, что у его немецкого коллеги развилась некая «зависимость»: на каждом заседании, чему бы они ни было посвящено, критиковать РФ.

Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что Вы наконец-то уходите», — добавил зампостпреда.

Полянский также заявил, что Навальному «придётся отвечать» рано или поздно за «развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы» в отношении российской стороны.

До сих пор остаются без ответа не только наши многочисленные конкретные вопросы германской стороне, но и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи. Без этого говорить о том, что германская сторона серьёзным образом подходит к этому сюжету, просто смешно. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального, — резюмировал он.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.

Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».

Как писал NEWS.ru, Москва уведомила Берлин о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Таким образом Россия отреагировала на санкции, которые Евросоюз ввёл в связи с отравлением Алексея Навального.