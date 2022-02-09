Зампостпреда России при ООН оценил операцию США по ликвидации главаря ИГ

Россия не считает успешной операцию США по ликвидации главаря ИГ ( «Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Об этом заявил ТАСС заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, добавив, что террористов подпитывает атмосфера безвластия, которая возникает вокруг зон дислокации США в Сирии.

Сложно назвать успешной недавнюю операцию американского спецназа по устранению лидера террористов, — сказал он.

По его мнению, в Сирии американские военные, находящиеся там незаконно, не могут или не хотят навести порядок. Кузьмин добавил, что некоторые бывшие афганские силовики на севере Афганистана перешли в ряды боевиков террористической группировки ИГ.

Имеется информация о переходе в северных провинциях Афганистана некоторых бывших правительственных силовиков из армии и спецслужб в ряды ИГ. Похожую картину в своё время можно было наблюдать и в Ираке.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабной антитеррористической миссии американских войск по ликвидации одного из лидеров «Исламского государства» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в сирийском Идлибе были убиты шесть детей и четыре женщины.