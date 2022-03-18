Зампостпреда РФ при ООН заблокировали в Twitter из-за опровержения фейка

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт Зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского из-за публикации, в которой он опроверг заявления о причастности РФ к удару по роддому в Мариуполе. Комментируя решение руководства платформы в своём Telegram-канале, дипломат усомнился в том, что на Западе заинтересованы в свободе слова и готовы слышать альтернативные точки зрения.

Twitter потребовал удалить твит от 9 марта, в котором я информирую, что за два дня до этого в ходе заседания Совета Безопасности мы предупредили о том, что роддом в Мариуполе <...> был превращён украинскими националистами в огневую точку, — говорится в сообщении.

Полянский заявил, что не станет удалять публикацию с опровержением ложной западной информации. Он уведомил об этом службу поддержки Twitter.

Вижу в этом иллюстрацию того, насколько на Западе в реальности готовы слышать альтернативные точки зрения. <...> Twitter раньше мне представлялся серьёзной компанией, — добавил Полянский.

Первый зампостпреда ООН при РФ ранее назвал фейком информацию о том, что мирные жители подверглись удару в больнице в Мариуполе. Дипломат отметил, что ООН не проверила данную информацию, но распространяет её.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Мариуполь скрывает множество доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так «цепляются». Дипломат отверг обвинения в адрес России в атаке на роддом и театр в Мариуполе. Он отметил, что украинские националисты продолжают удерживать людей в качестве живого щита.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что роддом в Мариуполе, об обстреле которого сообщалось 9 марта, был захвачен членами украинского батальона «Азов» и стал базой для экстремистов. Он добавил, что в этом учреждении давно не было ни пациентов, ни медперсонала.