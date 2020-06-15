Заминированная машина взорвалась у границы Турции и Сирии

Взрыв прогремел недалеко от сирийского города Рас-эль-Айн, который расположен на границе с Турцией. Взрывное устройство было заложено в автомобиль.
Населённый пункт контролирует турецкая армия,
11 июня в сирийском городе Эль-Баб, расположенном в 38 километрах к северу от Алеппо, также произошёл взрыв.
Как писал NEWS.ru, контролируемая противниками официального Дамаска провинция Идлиб переходит в расчётах на турецкую лиру. Несмотря на то, что мера выглядит естественной с учётом зависимости местной инфраструктуры от находящейся по соседству Турции, аналитики видят в этих операциях угрозу для финансовой стабильности Сирии. Слишком велик процент населения, который будет пользоваться чужими денежными знаками.
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