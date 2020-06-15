Заминированная машина взорвалась у границы Турции и Сирии

https://static.news.ru/photo/d06c2112-af2b-11ea-a146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qin Yanyang/Global Look Press

Взрыв прогремел недалеко от сирийского города Рас-эль-Айн, который расположен на границе с Турцией. Взрывное устройство было заложено в автомобиль.

Населённый пункт контролирует турецкая армия, передаёт SANA. По данным журналистов, ЧП произошло на месте скопления военных. В результате три человека погибли, ещё несколько получили ранения.

11 июня в сирийском городе Эль-Баб, расположенном в 38 километрах к северу от Алеппо, также произошёл взрыв.

Как писал NEWS.ru, контролируемая противниками официального Дамаска провинция Идлиб переходит в расчётах на турецкую лиру. Несмотря на то, что мера выглядит естественной с учётом зависимости местной инфраструктуры от находящейся по соседству Турции, аналитики видят в этих операциях угрозу для финансовой стабильности Сирии. Слишком велик процент населения, который будет пользоваться чужими денежными знаками.