Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Европу, чтобы обсудить Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, где обсудит ситуацию вокруг Украины и санкции против РФ. Пресс-служба Госдепа сообщила, что визит пройдёт в период с 2 по 9 апреля. Отмечается, что цель поездки дипломата — укрепить отношения США и приверженность одного курса с европейскими партнёрами, передаёт ТАСС.

Нуланд отправится в поездку, чтобы ещё сильнее укрепить двусторонние отношения, подчеркнуть общую поддержку Украины и заняться координацией ответа на действия РФ в отношении Украины, — сказано в пресс-релизе.

Представители ведомства добавили, что во Франции Нуланд встретится как с французскими коллегами, так и с представителями Германии и Великобритании.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.