Замглавы офиса Зеленского заметили на внедорожнике для беженцев Замглавы офиса Зеленского заметили на внедорожнике, переданного США для гуманитарных целей

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля внедорожник, который был предоставлен Украине для гуманитарных целей, пишет URA.RU со ссылкой на расследование украинских журналистов. Отмечается, что Тимошенко неоднократно публиковал снимки на своих страницах в социальных сетях, в которых был запечатлен внедорожник Chevrolet Tahoe. Американская компания General Motors весной передала 50 таких машин украинским властям.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиль, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий, — сказано в публикации.

По информации журналистов, автомобиль фактически сразу стал личным транспортным средством Тимошенко.

Автор французского издания VA Кэролайн Галактерос ране заявила, что США захотят избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, когда начнет прорисовываться определенный компромисс между Западом и Россией. Для американских политиков, выступающих против Москвы, фигура украинского лидера стала чем-то обременяющим, считает она. По мнению журналистки, переговоры между РФ и США станут единственным выходом из сложившейся ситуации.