Замглавы офиса Зеленского: РФ и Украина приступили к обсуждению соглашения

Переговорный процесс между Россией и Украиной стал более конструктивными, об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала N24. Он отметил, что стороны приступили к обсуждению совместного будущего соглашения. Жовква сообщил, что от переговоров можно ожидать большего прорыва, если в них примут участие лидеры двух государств.

Как вы знаете, сегодня идёт четвёртый раунд переговоров. Мы можем выразить сдержанный оптимизм. Переговоры стали более конструктивными и стороны приступили к обсуждению будущего соглашения, — заявил он.

Секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и Украины ведутся по видеосвязи и сам факт их продолжения является позитивным сигналом. Он отметил, что российская сторона предоставит общественности результаты переговоров тогда, когда будут достигнуты конкретные договорённости.

Помощник президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. По его мнению, при наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.

Текущий раунд переговоров России и Украины проходит в видеоформате. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил основные темы обсуждения: по его словам, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.