Замглавы МВД Украины назвал истинную причину отставки Авакова

Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко раскрыл причину отставки главы министерства Арсена Авакова. По словам замминистра, руководитель ведомства покинул пост потому, что его об этом попросил президент Зеленский, заявил Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение, — подытожил Геращенко.

По словам заместителя украинского МВД, шаг этот для Авакова был «абсолютно спокойным, взвешенным», о нём знали в узком кругу и давно его готовили.

Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно, — добавил Геращенко.

Верховная рада уволила главу МВД Украины Арсена Авакова во вторник, 13 июля, по собственному желанию. Аваков проработал главой министерства с 27 февраля 2014 года, летом 2019 года его переназначили на эту должность. Он последний из двух министров, который остался от предыдущего правительства.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова. Выборы пройдут 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса.