Замглавы Минобороны Британии опроверг поставку оружия Украине от НАТО

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил в эфире телеканала Sky News, что НАТО как организация не поставляет Украине оружие, это делают отдельные страны, входящие в Альянс. По его словам, об этом свидетельствует факт, что в число поставщиков оружия входят не только страны НАТО.

Сообщество доноров — это не НАТО. <...> [Поставщиками оружия Украине является] часть стран из НАТО, но есть страны и вне НАТО, например Австралия. Поэтому это не НАТО оказывает военную помощь, — заявил Хиппи.

Ранее Хиппи одобрил стрельбу Украины по целям в пределах границ России, назвав её законным средством атаки. По его словам, Киев вправе нанести удар «вглубь территории противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов». При этом он подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию примером прямого столкновения Великобритании или НАТО с Россией, а цели для использования поставляемого оружия выбирают сами украинцы, но не поставщики.

Он также ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой.