Замглавы МИД Рябков рассказал о бесстрашии России

Россия не боится никого, в том числе Соединённых Штатов, заявил в преддверии переговоров в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости. Вопрос корреспондента CBS был посвящён ситуации на Украине. В частности, журналистка спросила, чем Москву пугает Украина, что нужно от неё защищаться.

Россия не боится никого, даже США, — сказал Рябков.

В Женеве сегодня, 21 января, начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросам гарантий безопасности.

В Вашингтоне не ожидают прорыва от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, но хотят услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что у российской делегации было достаточно времени, чтобы проконсультироваться с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Рябков также заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не предпринимает никаких действий, которые угрожают безопасности государства. Он добавил, что риска крупномасштабной войны в Европе «или ещё где-нибудь» также не существует.