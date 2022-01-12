Замглавы МИД России Грушко заявил, что расширение НАТО неприемлемо

Процесс расширения Североатлантического альянса несёт в себе неприемлемые риски для России, которым Москва будет противостоять. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО, передаёт ТАСС.

Фактор, который серьёзным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения Альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину, — заявил он.

По словам Грушко, расширение НАТО «создаёт для России неприемлемые риски, которым она будет противостоять».

Замминистра заявил, что Альянс должен предоставить Москве юридические гарантии нерасширения на восток. Грушко также отметил, что США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах и на всех возможных театрах военных действий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс отказался остановить своё продвижение на восток, в частности на Украину. Блок готов оказать помощь Киеву.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.