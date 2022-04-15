Замглавы МИД России обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения
Сона Рустамова
Сона Рустамова
14:41, 15 апреля 2022
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглыФото: МИД РФ/РИА Новости
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Заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с Послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ход реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху.
Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля текущего года. Затрагивался также ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трёхсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., — говорится в сообщении.
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, в частности, там говорится о сотрудничестве в атомной энергетике и предоставление военной помощи для обеспечения безопасности. Декларация также затрагивает и вопросы урегулирования карабахского вопроса. Москва и Баку заявили, что будут всемерно содействовать реализации договорённостей по Карабаху для укрепления стабильности в регионе.