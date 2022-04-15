Замглавы МИД России обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном перспективы согласования мирного договора между Баку и Ереваном при российском содействии, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны также обсудили подготовку к предстоящему визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.

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