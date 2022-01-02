Замглавы МИД РФ Руденко: ситуацию в Донбассе загоняют в тупик

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что приписывание России обязательств по Минским соглашениям загоняет урегулирование конфликта в Донбассе в тупик. Он пояснил, что открытым остаётся вопрос поддержания договорённостей при нежелании Украины придерживаться их. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат пояснил, что Украина отказывается выполнять одно из основополагающих положений Минских соглашений — поддержание диалога с Донецком и Луганском.

Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счёт объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по Минским договорённостям, никак ими не предусмотренных, ещё больше загоняют ситуацию в тупик, — сказал Руденко.

Он подчеркнул, что перспективы по восстановлению мира на востоке Украины откладываются на неопределённый срок. Тем не менее, Москва выражает надежду, что Вашингтон окажет воздействие на своих украинских коллег и настоит на выполнении всех пунктов Минских соглашений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Министр отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию ситуации на Украине разрушился.