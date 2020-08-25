Замглавы МИД РФ поговорил с представителем Госдепа о Корейском полуострове

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов встретился в Москве с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. В ходе консультаций дипломаты говорили о ситуации на Корейском полуострове. Собеседники подчеркнули важность продолжения координации усилий всех заинтересованных сторон для урегулирования конфликтов в регионе методами политики и дипломатии. Также Моргулов и Бигэн подтвердили приверженность Москвы и Вашингтона идее создания прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

25 августа заместитель госсекретаря также встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Рябковым. Как писал NEWS.ru, в ходе встречи Лавров и Бигэн обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии. Кремль сделал акцент на недопустимости санкционного и политического давления на минские власти с целью подорвать процесс стабилизации ситуации в республике. Российская сторона также предостерегла Белый дом и Евросоюз от любого вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии.