Замглавы МИД РФ оценил перспективы вступления Украины в НАТО Замглавы МИД Грушко: думать о вступлении Украины в НАТО может только безумец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Думать о вступлении Украины в НАТО в настоящее время может только безумец. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что НАТО забывает о принципе, по которому никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других. Поведение Запада дипломат назвал нерациональным.

Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально. <...> Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо — надо садиться и договариваться как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины, — сказал Грушко.

Он также добавил, что ничего подобного не было сделано под предлогом того, что Украина сама хотела вступить в Североатлантический альянс, а НАТО только откликнулось на просьбу суверенного государства. Такие шаги, по мнению Грушко, не способствуют укреплению безопасности самого блока. В этой связи он вспомнил о новых членах Альянса — Финляндии и Швеции.

Принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому Альянсу, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения ими условий Анкары. Пока ими не сделаны нужные шаги, отметил он на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. 23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.

В свою очередь министр иностранных дел страны Тобиас Биллстром сообщил, что власти страны не намерены размещать на своей территории ядерные боеголовки после вступления страны в НАТО. Глава ведомства отметил, что страна изначально не планировала размещать подобное оружие. Дипломат указал на то, что нынешнее правительство не ставило целью поменять условия заявки на вступление в Альянс, поданной предыдущим кабмином.