Замглавы МИД РФ обсудил с послом Франции ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/43df7184-caac-11eb-b08c-96000091f725_660.jpg Андрей Руденко Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил с послом Франции в РФ Пьером Леви ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования, сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорнокарабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ, — говорится в сообщении.

Франция наравне с Россией и США является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на территории Нагорного Карабаха не происходит никаких крупных инцидентов в тех областях, где находятся российские миротворческие силы. Все возникшие шероховатости оперативно ликвидируются. По его словам, статус региона предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.