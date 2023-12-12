Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили новое соглашение ЕАЭС и республики Панкин и посол Ирана Джалали обсудили соглашение республики и ЕАЭС о торговле

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили на встрече подготовку к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, сообщает пресс-служба МИД РФ. В ведомстве отметили, что стороны также обсудили «вопросы российско-иранского взаимодействия по линии ряда ведущих глобальных и региональных экономических объединений, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию черноморского экономического сотрудничества».

Состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки к подписанию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, — подчеркнула пресс-служба.

На днях вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в скором времени будет подписан межгосударственный договор между Россией и Ираном. По его словам, еще до Нового года утвердят соглашение о зоне свободной торговли Ирана с ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент республики Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле. Встреча продлилась пять часов. Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние, так и международные темы. Данные переговоры завершили серию встреч по Ближнему Востоку, где Путин провел несколько дней. В том числе российский президент посетил с визитами Абу-Даби и Эр-Рияд, где пообщался с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии.