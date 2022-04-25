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Замглавы МИД оценил приостановку боёв для выхода гражданских с «Азовстали»

Замглавы МИД Руденко назвал жестом доброй воли приостановку боёв возле «Азовстали»
13:43, 25 апреля 2022
Замглавы МИД оценил приостановку боёв для выхода гражданских с «Азовстали» Металлургический комбинат «Азовсталь» Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Приостановка Россией боевых действий для выхода гражданских лиц с мариупольской «Азовстали» является жестом доброй воли Москвы, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит ТАСС, вопросы, касающиеся ситуации в Мариуполе и на «Азовстали», могут быть подняты на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Мы приостанавливаем боевые действия рядом с «Азовсталью», чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам покинуть зону боевых действий. С нашей стороны — большой жест доброй воли, — сказал Руденко.

Ранее Минобороны России потребовало вывести гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», если они там находятся. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в 14:00 ВС России откроют гумкоридоры для вывода мирного населения.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что для выхода гражданских из «Азовстали» никаких препятствий нет, помимо «принципиального решения» киевских властей и командиров нацбатальонов продолжать удерживать мирное население в качестве «живого щита». Мизинцев также потребовал от ВСУ отдать приказ националистическим формированиям на заводе об освобождении жителей. Соответствующие сообщения рассылаются украинским военным по радиоканалам каждые полчаса.

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