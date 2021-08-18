Замглавы МИД обсудил с послом США в России ситуацию в Афганистане

Замглавы МИД России Игорь Моргулов провёл встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках встречи Моргулов и Салливан обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Они выступили за нормализацию обстановки в Афганистане. Министры призвали ключевые национальные силы за короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.