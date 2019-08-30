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Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, это стало следствием незаинтересованности Москвы в сохранении «духа исторической правды». Об этом он заявил в интервью радиостанции Maryja.

Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что подтверждается в последнее время, не заинтересована в этом, — цитирует «Лента.Ру» польского министра. Он напомнил, что когда то...