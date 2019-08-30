Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет во Францию, чтобы обсудить ядерную сделку, сообщил глава администрации иранского лидера Махмуд Ваези.
По его словам, переговоры пройдут 2 сентября в Париже. Сопровождать дипломата будет группа специалистов в сфере экономики.
Ваези уточнил, что иранская делегация намерена обсудить предложения, касающиеся вопроса поддержания ядерной сделки, передаёт
Как писал News.ru, ранее Аракчи заявил, что страна продолжит исполнять все обязательства по ядерной сделке после снятия ограничений на нефтяной экспорт и деятельность банков.