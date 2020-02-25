https://static.news.ru/photo/a6819dc8-57c9-11ea-a6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

Анализы на коронавирус у замглавы Минздрава и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи показали положительные результаты. Факт заражения инфекцией нового типа чиновник подтвердил 25 февраля.

Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат, — цитирует политика агентство ILNA.

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

Накануне Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.

В связи с распространением коронавируса власти Британии призвали возвращающихся с севера Италии туристов самостоятельно изолировать себя в случае возникновения симптомов заболевания.