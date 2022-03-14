Замглавы Еврокомиссии: Россия превратилась в стратегическую угрозу

Заместитель руководителя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что Россия превратилась в стратегическую угрозу. Причиной этому, по мнению политика, стали действия Москвы на Украине. Он обратился к США с призывом сотрудничать в качестве союзников. Об этом сообщает ТАСС.

Это более не стратегический вызов - Россия. Это стратегическая угроза, - рассказал Шефчович.

При этом он не стал уточнять, какие действия должен предпринять Вашингтон для помощи Европе в условиях массового притока беженцев из Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.