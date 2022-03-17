Замгенсека ООН призвала к расследованию расстрела Донецка «Точкой-У»

Ракетный удар по Донецку, унёсший жизни нескольких десятков гражданских лиц, должен быть тщательно расследован. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Ее слова приводит ТАСС.

Персонал УВКПЧ в Донецке внимательно отслеживает развитие ситуации об инциденте 14 марта, в результате которого, как сообщалось, были убиты 20 гражданских ракетой «Точка-У», которая могла нести кассетный заряд. По таким ситуациям необходимо вести тщательное расследование, — сказала Ди Карло во время заседания Совета Безопасности ООН.

Ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка 14 марта. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта, но если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР). Погибли более 20 человек. В республике был объявлен траур по погибшим в результате происшествия, которое в Народной милиции ДНР назвали терактом.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300 Украины. Также был нанесён удар по арсеналу в Ровненской области, в результате которого уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами для тактического комплекса «Точка-У».