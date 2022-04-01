Замгенсека ООН посетит Москву для обсуждения ситуации на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что его заместитель Мартин Гриффитс посетит 3 апреля Москву для обсуждения гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, дипломат после встречи с российской стороной отправится в Киев. Генсек организации отметил, что ООН не оставляет попыток остановить происходящее на Украине, передаёт ТАСС.

Мартин Гриффитс отправится в Москву в воскресенье, после этого он посетит Киев, — рассказал Гутерриш.

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, в свою очередь, ответил на претензии Минобороны России по поводу ненадлежащего использования на Украине машин организации. Он уточнил, что единственный инцидент с автомобилем ООН был связан с его транспортировкой к месту стоянки.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.