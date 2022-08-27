Замгенсека ООН объяснила, почему на конференции ДНЯО не приняли документ Замгенсека ООН Накамицу: конференция ДНЯО не приняла документ из-за Украины

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Заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу объяснила, что Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не приняла консенсусный итоговый документ из-за конфликта на Украине. По ее словам, последствия спецоперации РФ «были наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ».

Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере, и думаю, что это влияние было весьма большим, — сказала Накамицу.

Ранее Обзорная конференция ДНЯО также не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Ее председатель Густаво Злаувинен заявил, что Москва выдвинула требование о внесении поправок в пункты итогового документа, касающиеся Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.

По мнению замглавы делегации России Андрей Белоусов, ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу несет Украина и ее кураторы. Он отметил, что в ходе конференции звучали антироссийские заявления, которые в последние дни приобрели «циничное» звучание на фоне «варварских обстрелов украинскими формированиями Запорожской АЭ».

Ранее обозреватель Виктор Баранец заявил, что Россия неоднократно указывала на нарушение США и Великобританией Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но эти заявления игнорировались. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие находится на территории Германии, а Вашингтон проводил учения для немецких военных по его применению.