Заместитель генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу объяснила, что Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не приняла консенсусный итоговый документ из-за конфликта на Украине. По ее словам, последствия спецоперации РФ «были наибольшей причиной того, что эта конференция не смогла принять консенсусный документ».
Должна отметить, что эта Обзорная конференция проводилась в весьма конкретной атмосфере, и думаю, что это влияние было весьма большим, — сказала Накамицу.
Ранее Обзорная конференция ДНЯО также не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Ее председатель Густаво Злаувинен заявил, что Москва выдвинула требование о внесении поправок в пункты итогового документа, касающиеся Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.
По мнению замглавы делегации России Андрей Белоусов, ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу несет Украина и ее кураторы. Он отметил, что в ходе конференции звучали антироссийские заявления, которые в последние дни приобрели «циничное» звучание на фоне «варварских обстрелов украинскими формированиями Запорожской АЭ».
Ранее обозреватель Виктор Баранец заявил, что Россия неоднократно указывала на нарушение США и Великобританией Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но эти заявления игнорировались. Он подчеркнул, что американское ядерное оружие находится на территории Германии, а Вашингтон проводил учения для немецких военных по его применению.