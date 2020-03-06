https://static.news.ru/photo/d2a9411a-5f8c-11ea-98ab-fa163e074e61_660.jpg Виктор Чумак Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

После отставки Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, ведомство временно возглавляет его заместитель Виктор Чумак. Кандидатуру нового генпрокурора Верховная рада рассмотрит, вероятно, на следующей пленарной неделе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Рада выдвинула недоверие главе надзорного ведомства и отправила его в отставку 5 марта. Как пояснила замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, «кадрового решения сразу не будет».

Представление вносит президент Украины, потом оно должно быть обсуждено на соответствующем комитете, перед тем, как это попадёт в сессионный зал, — сказала Кравчук журналистам.

Сама парламентская фракция видит в кресле Генпрокурора своего депутата Сергея Ионушаса.

Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.

Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.