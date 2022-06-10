Заместитель генсека НАТО ожидает исторического саммита в Мадриде

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Историческое значение будет иметь предстоящий в июне саммит НАТО в Мадриде, заявил заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джоанэ. Он отметил, что итоги встречи могут стать преобразующими для всего мира, пишет издание Ziare.

Мы ожидаем исторического, преобразующего саммита НАТО в Мадриде, — сказал Джоанэ.

На текущий момент в НАТО решают вопрос о том, нужно ли принимать участие в саммите представителям Финляндии и Швеции. Ранее обе страны подали заявления на вступление в Альянс. Против их участия во встрече активно выступает Турция, которая требует сначала прекратить помощь турецким курдам.

Кроме того, уже известно, что Украина в том или ином качестве тоже получит приглашение на саммит. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что новая стратегия Альянса не будет рассматривать Москву в качестве партнера, некоторые участники военно-политического блока также отмечают, что отдельно будет рассматриваться и вопрос отношений с Китаем. Сам саммит пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.