«Заманчивое предложение»: ради чего наемники едут на Украину?

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Экс-сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини заявил, что французских наемников завлекают на Украину «заманчивыми предложениями». Что им обещают, сколько иностранных бойцов в рядах ВСУ?

Ради чего французы едут на Украину

Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, рассказал РИА Новости, что французским военным за присоединение к ВСУ обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги.

«Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем доход, значительно превышающий их обычный заработок», — рассказал собеседник.

По его информации, французские государственные агенты могут присутствовать на Украине с самого начала СВО наряду с обычными французами, отправившимися воевать на стороне Киева по собственной инициативе.

«Это агенты, которые остаются очень скрытными и которых трудно идентифицировать», — отметил бывший разведчик.

В марте президент республики Эммануэль Макрон сообщал, что руководство Франции создает альянс внутри НАТО, собирая страны, которые готовы отправить войска на Украину. Французский президент пообещал сделать все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По словам Макрона, в ЕС будет создана «девятая коалиция для глубоких ударов» — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.

Сколько французских наемников в рядах ВСУ

По словам Чинкуини, минимум 75 французских наемников погибли на Украине, были ранены или вернулись на родину с момента начала специальной военной операции ВС РФ. По его словам, в этот список также входят двое «волонтеров». Бывший разведчик подчеркнул, что список включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами.

«Правительство представило их как „гуманитарных работников“, сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля», — пояснил Чинкуини.

Разведчик добавил, что обладает сведениями и о других наемниках, которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева. Остальные, уточнил Чинкуини, только что были обнаружены, сведений для публикации пока недостаточно.

МИД Франции в свою очередь, несмотря на публикации в местных СМИ, отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ. Ведомство обвиняет Россию в «дезинформации».

Сколько всего иностранцев воюют на стороне Украины

На стороне украинской армии в настоящий момент участвуют свыше 3100 наемников из разных стран, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе. Он уточнил, что 816 человек прибыли из США, 719 — из Канады, 694 и 712 бойцов — из Великобритании и Грузии соответственно.

«У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», — сказал Бастрыкин.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в суд направлено пять уголовных дел в отношении наемников из США Девё Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции.

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