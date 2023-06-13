Залужный доложил американцам о ситуации на фронте Главком ВСУ Залужный сообщил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях войск

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, в ходе которого рассказал о ситуации на фронте и обсудил потребности военных. Сообщение об этом украинский военачальник опубликовал в личном Telegram-канале. Он также отметил, что на юге и востоке страны ВСУ ведет тяжелые бои.

Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера, — написал Залужный.

Он также добавил, что они с Милли обсудили приоритетные потребности ВСУ в преддверии заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Залужный регулярно отчитывается перед американским военным командованием. Так, 31 мая командующий ВСУ рассказал главе КНШ об обстановке на фронте. Кроме того, стороны уделили большое внимание вопросу поставок вооружений, военной техники и боеприпасов. Также Залужный попросил Милли об укреплении украинской ПВО за счет дополнительных систем и возможных поставок истребителей F-16.

Ранее Марк Милли заявил телеканалу CNN, что Украина «очень хорошо подготовлена» к наступлению. Американский военный при этом признался, что говорить об исходе операции еще пока рано. По его словам, Запад также оказывает поддержку Киеву разведданными.