https://static.news.ru/photo/655417f6-411a-11ea-b06c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yan/Xinhua/Global Look Press

Египетские органы безопасности обнаружили хранилище артефактов, которое было закрыто на протяжении 60 лет. Его удалось найти благодаря злоумышленникам.

Преступники планировали ограбить хранилище, однако информация об этом стала известна сотрудникам госбезопасности. Совместно с транспортной полицией они обнаружили его рядом с гробницей сановника Древнего Египта Птаххотепа I Сакаре.

Помещение представляло собой две комнаты, закрытые от гробницы деревянной дверью. Надпись гласила, что контролёр последний раз закрывал её в 1960 году. Всего на складе находились 12 саркофагов с мумиями и другие важные исторические объекты, сообщает al-Masry al-Youm.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ученые расшифровали надписи древнего саркофага. Он был обнаружен в некрополе Верхнего Египта. Оказалось, что «Книга двух путей», найденная в саркофаге, представляет собой карту загробного мира, а также описание путешествий умерших.