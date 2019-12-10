Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Об этом
Нам легче сейчас продлить этот документ и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определённые шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, — привели слова Владимира Зеленского в ТАСС.
Украинский лидер подчеркнул, что считает такой вариант наиболее «приемлемым», так как неизвестно что будет через 5–10 лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры «нормандской четвёрки» договорились об изменении конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера». Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.
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