https://static.news.ru/photo/e686b4c8-1af0-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/GlobalLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Об этом сообщил ТАСС.

Нам легче сейчас продлить этот документ и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определённые шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, — привели слова Владимира Зеленского в ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что считает такой вариант наиболее «приемлемым», так как неизвестно что будет через 5–10 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры «нормандской четвёрки» договорились об изменении конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера». Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе.