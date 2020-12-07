Закон о продлении особого статуса Донбасса поступил в Раду

https://static.news.ru/photo/29e67980-389e-11eb-9a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Проект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей внесён в Верховную раду Украины.

Информация о поступлении соответствующего законопроекта в парламент Украины была опубликована на сайте Верховной рады.

Закон об особом статусе Донбасса украинский парламент принял в 2014 году, однако норму так и не ввели в действие. В 2018 году Верховная рада продлила его действие до конца 2019 года, а после встречи «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года действие закона продлили до 31 декабря 2020 года.

Как писал NEWS.ru, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Рада рассмотрит вопрос о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в Донбассе на следующей пленарной неделе. Спикер добавил, что любые другие изменения в законах, касающихся Донбасса, не будут приняты до конца 2020 года, так как для этого недостаточно времени.

Ранее советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения «формулы Штайнмайера».

«Формулу Штайнмайера» участвующие в урегулировании конфликта стороны подписали 1 октября 2019 года после почти четырёх лет обсуждений. Документ назван в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Согласно положениям «формулы», в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы. Если ОБСЕ признает результаты голосования, статус приобретёт постоянную юридическую силу.