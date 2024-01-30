«Заказное мероприятие»: в Госдуме оценили осквернение памятника в Ереване Депутат Коломейцев: цель инцидента в Ереване — ухудшение отношений РФ и Армении

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Николай Коломейцев

Инцидент с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване представляет собой «заказное мероприятие» для ухудшения отношений между Россией и Арменией, рассказал корреспонденту NEWS.ru депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Парламентарий предположил, что Ереван никак не отреагирует на произошедшее.

Армения со времен избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра планомерно идет в фарватере «семерки» (G7. — NEWS.ru). Меня это не удивляет, я думаю, что это заказное мероприятие, которое сделано специально демонстративно циничным по заданию определенных структур для дальнейшего обострения отношений между странами. Никакой реакции от властей Еревана ждать не стоит — это их выбор. Пашинян сам подписывает документы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а потом пытается перевести все на нас. Это целенаправленная политика, — заявил Коломейцев.

Депутат отметил, что Россия должна была реагировать раньше на политику Армении. По его мнению, работа со странами СНГ во многом была недостаточно эффективной, что и привело к подобным инцидентам.

Мы потеряли СНГ именно из-за нашей слабой работы. Сейчас мы подключились на заключительном этапе, чтобы не потерять Белоруссию. Но с Арменией надо было работать, а мы работали не с теми, в результате нас просто оттуда вышвырнули, — отметил депутат.

Ранее вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, заявив, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда». Мужчина побросал на землю цветочные венки и растоптал ленты в цветах российского флага, таким образом он выразил негодование в связи со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Дипломат ранее попросила предоставить ссылку на документ или заявления какой-либо международной организации, свидетельствующие, что такие действия были на самом деле. Вандал, разбросавший венки, в свою очередь, потребовал от Захаровой доказательств Ленинградской блокады.