Закат Европы: Польша выдернула из-под ЕС его краеугольный камень

Лидеры стран Евросоюза собираются на этой неделе на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы общими усилиями постараться уговорить их польского коллегу «смирить гордыню» и отменить принятые ранее в Польше законы, не вписывающиеся в правовые нормы ЕС. Если Варшава останется непреклонной, это создаст невозможную для единой Европы ситуацию, когда законы отдельной страны становятся приоритетнее общих для всего пространства ЕС нормативов. Юридически такой исход будет означать конец общеевропейского дома и создаст прецедент для других стран.

Еврокомиссия рассматривает различные варианты давления на Варшаву, включая откровенный шантаж прекращением финансирования программ постпандемического восстановления. Руководящий орган Евросоюза не видит иных путей сохранить единое правовое пространство этого образования, на которое Польша покусилась, когда приняла отличный от общеевропейского закон о порядке назначения судей.

Это решение глубоко беспокоит нас, потому что ставит под вопрос базовые принципы Европейского Союза. Это прямой вызов, брошенный правовому порядку в ЕС, – заявила во вторник исполнительный президент ЕС Урсула фон дер Лайен.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которого вызвали в Страсбург «на ковер» словно провинившегося школьника, выступит перед Европарламентом тоже во вторник.

Если Моравецкий откажется исполнять требования коллег по-хорошему, Евросоюз подаст на Варшаву иск в Европейский суд, решения которого обязательны для стран-участниц. И вот после этого начнется «самое интересное»: отказ от исполнения постановления суда будет означать разрыв Польши с Евросоюзом, второй за два года «брекзит». В Брюсселе и Страсбурге не без оснований опасаются , что европейский дом может начать (или уже начал) рассыпаться как карточный домик.

Европа не переживет отказ от власти закона. Это будет означать смерть Европы. Европа построена на дипломатии, свободе, уважении. Это одинаково осознают и в странах-членах Союза, и там, где власть закона не уважают. Вызов власти закона делается в единственном случае – ради удержания собственной власти, – заявил глава МИД Люксембурга Жан Асселборн.

пв