Прикарпатье назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»

https://static.news.ru/photo/700bb5b2-7f64-11eb-83de-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

В «красную зону» по распространению коронавирусной инфекции помимо Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой попала Закарпатская область Украины. Эксперты полагают, что всплеск заболеваемости вызван наплывом туристов на горнолыжные курорты.

Горнолыжные курорты продолжают работать как ни в чём не бывало. Маски там мало кто носит, на подъёмники очереди без дистанций. И это касается как раскрученного «Буковеля», так и курортов Закарпатья. Конечно, коронавирус будет только множиться, нас ещё ждёт пик, ведь лыжный сезон продолжается, — цитирует «Страна.ua» главврача одной из Ивано-Франковских больниц.

Заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы Оксана Цимбота назвала критической ситуацию с COVID-19 в регионе. По её словам, свободные койки в больнице остались только в коридорах. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Медперсонал работает на износ.

Многие медики считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель». Блогер Евгений Булавка назвал его «чумным бараком Коломойского». По его мнению, Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за того, что курорт продолжает работать, а его хозяин Коломойский — получать прибыль, несмотря на рост заболеваемости.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале в стране третьей волны пандемии COVID-19. Он добавил, что процесс вакцинации от коронавируса в мире займёт как минимум два года, на протяжении которых необходимо будет сохранять масочный режим. Как только большая часть областей перейдут в «красную зону» эпидемиологической опасности, премьер не исключил, что придётся возвращаться к введению локдауна. Шмыгаль подчеркнул, что «не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасёт», и не исключил возможность и четвёртой, и пятой волн пандемии.