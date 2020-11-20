Захвативший заложников в Грузии потребовал снижения цен на лекарства

https://static.news.ru/photo/019f54c6-2b45-11eb-b1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: occrp.org

Мужчина, захвативший заложников в Тбилиси, выдвинул свои требования — снижение цен на медикаменты и сокращение банковских процентов по кредитам до 7% годовых.

Кроме того, в числе требований мужчины введение законодательного запрета на азартные игры и повышение размера пенсий, сообщает телеканал Rustavi 2. Корреспонденты отмечают, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, им удалось узнать, что его зовут Леван Зурабишвили.

Мужчина также выложил в Сеть видеообращение, часть которого показала телекомпания «Формула». По информации СМИ, «список требований широкий и подразумевает социальные темы». Но МВД страны не разрешило публиковать запись целиком.

Инцидент произошёл на проспекте Церетели, неподалёку от районного отделения полиции. Мужчина удерживает девять человек в офисе микрофинансовой организации. Предполагается, что он вооружён гранатой. В настоящее время территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

Как писал NEWS.ru, первоначально сообщалось о том, что нападавших пятеро, но эта информация подтверждения не получила. Кроме того, очевидцы происшествия утверждали, что силовикам удалось добиться освобождения двух заложников.