«Захвативший» участок земли в Австралии российский дипломат покинул его Guardian: российский дипломат покинул участок земли в центре Канберры в Австралии

Фото: EPA/ТАСС

Российский дипломат, ранее «захвативший» участок земли в центре Канберры, предназначенный для строительства нового здания посольства РФ в Австралии, покинул его, пишет The Guardian. По данным газеты, это произошло после того, как Верховный суд страны отказался принять российскую апелляцию по аренде участка.

Через час после вынесения решения сотрудник российского посольства уехал на дипломатической машине. Он ничего не сказал ожидающим репортерам, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что парламент Австралии принял специальный закон, который позволяет властям страны в одностороннем порядке расторгнуть с Россией договор об аренде участка под новый комплекс посольства. Москва попыталась оспорить его, но Верховный суд Австралии отклонил апелляцию. Судья Джейн Джагот подчеркнула, что акт парламента должен иметь преимущественное значение, пока он остается в силе.

О самовольном «захвате» российским дипломатом участка австралийские СМИ сообщали накануне. В российской дипмиссии назвали эту информацию несоответствующей действительности.