Захват Мексики: как европейцы начали эпоху колониальных завоеваний

Фото: wikipedia.org

Картина О. Граффа (1892) «Эрнан Кортес и его войско»

9 ноября 1519 года Фернандо Кортес во главе совсем небольшого отряда вступил в Теночтитлан, столицу империи ацтеков. В истории до этого момента еще не было примеров того, как огромная держава оказалась завоевана всего за десять месяцев. Уже позднее будут поход против империи инков другого конкистадора, Франсиско Писарро и выдающийся по своей смелости рейд атамана Ермака, закончившийся падением Сибирского ханства. Но именно Кортес открыл эпоху великих колониальных завоеваний, в которых европейцы стремительно раздвинули границы своей цивилизации почти на весь обитаемый мир.

Юность идальго

Родился Фернандо Кортес в 1485 году в провинциальном городке Медельин в семье небогатого идальго. Род Кортесов вел отсчет своей родословной с начала XIII века, то есть принадлежал к древнейшим дворянским семьям Испании. Но, увы, за прошедшие столетия когда-то богатая фамилия захирела, отчего сам Кортес, как он рассказывал в юности, мог родиться лишь предками, но не состоянием, которого они ему не оставили. Именно это всегда терзавшее его противоречие между бедностью и знатностью и стало той силой, что подвигла Кортеса на поиски американского золота.

В возрасте 14 лет Кортес покидает родительский дом и уезжает в Саламанку, где поступает в один из лучших университетов Испании. Родители рассчитывали, что, получив юридическое образование, Фернандо сможет надеяться на хорошую должность при королевском дворе. Но юный Кортес смог выдержать студенческую жизнь лишь два года.

Хотя доктором права Кортес так и не стал, полученные юридические знания не раз пригождались ему в жизни. Ведь будущему завоевателю Мексики приходилось немало спорить об условиях подписанных соглашений, защищать свою позицию или, наоборот, обвинять недругов.

Кортес, как почти любой испанский идальго, неплохо фехтовал, да и вообще не раз высказывал желание служить в армии, нежели работать в суде или при дворе. Поэтому, когда в сентябре 1501 года губернатором испанских колоний в Америке стал его дальний родственник де Овандо, Фернандо бросил учебу и решил завербоваться в военный отряд, который должен был отправиться в Вест-Индию на корабле Овандо.

Но в Америку он тогда не попал. Незадолго до отплытия Кортес проводил ночь с некоей дамой, когда в дом неожиданно вернулся ее муж. Кортесу пришлось спешно бежать, прыжок с крыши на крышу оказался неудачен, Фернандо упал и сильно повредил ногу. Обманутый муж уже готовился проткнуть беззащитного Кортеса клинком, но он оказался спасен матерью той самой дамы, убедившей зятя не устаивать кровопролитие из-за такой мелочи, как супружеская измена.

Лечение заняло немало времени и потребовало существенных расходов. Кортес опять оказался без денег и занимался непонятно чем. Кто-то говорил, что он служил в Италии в отряде испанского генерала Гонсало де Кордовы, а кто-то — что Фернандо зарабатывал на хлеб в Вальядолиде, работая скромным помощником нотариуса. Но в конце 1503 года родители все же нашли достаточно денег, чтобы оплатить долгий путь до Америки, и Кортес отправился навстречу своей мечте.

Фото: wikipedia.org Эрнан Кортес

На Карибах

6 апреля 1504 года Кортес спустился по шатающемуся трапу корабля и ступил на берег острова Санто-Доминго (Гаити), одной из крупнейших испанских колоний в Карибском море. Оказавшись в колониях впервые в жизни, Кортес с удивлением обнаружил, что там совсем нет изобилия золота, а испанские колонисты вынуждены много трудиться, чтобы добыть средства к существованию.

Фернандо уже думал покинуть остров и отправится в Венесуэлу, где, по слухам, как раз обнаружили драгоценный металл. Но губернатор Овандо переубедил родственника. Ему как раз требовались решительные люди, хорошо владеющие оружием: на Санто-Доминго восстали индейцы, с этим мятежом требовалось срочно разобраться.

В награду Кортесу была обещана земля, крепостные крестьяне и хороший дом в городе. В обмен Кортес поступал на колониальную военную службу и обязан был прослужить при губернаторе не меньше пяти лет. Кортес охотно согласился. Современник и друг Кортеса Франсиско де Гомара так описывал начало службы:

Он собрал солдат, пошел во главе войска на врагов, сразился с ними и победил. Не зная до того воинского дела и не имея опыта, Кортес показал во время этого похода высокое ратное мастерство, которое сыскало ему уважение командующего.

Вдруг выяснилось, что несостоявшийся юрист и вчерашний студент — отличный боевой командир, за которым охотно идут на смерть. Всего за год Кортес с горсткой солдат полностью подавил волнения, причем совершил это без лишнего кровопролития. Если до этого испанцы знали лишь одну тактику действия против индейских партизан — массовые казни и сожжение поселений, то с приходом Кортеса из документов исчезают упоминания о резне туземцев. Так Фернандо Кортес очень быстро стал вторым по значимости человеком на Гаити.

После умиротворения индейцев губернатор Овандо разделил остров на 17 округов. Во главе одного из них — Асуа, он поставил Кортеса. Там он прожил год, но гражданская служба быстро наскучила Фернандо, и он вернулся в Санто-Доминго.

Рассказывали, что он пытался развеять скуку карточной игрой, вином и многочисленными женщинами, общество которых Кортес очень ценил. Заодно молодой идальго оказался в самом центре политических интриг, вызревавших при маленьком дворе управляющего колонией. Фернандо даже успел поучаствовать в нескольких дуэлях — всегда успешно. Сказывалось мастерство фехтовальщика, приобретенное еще в годы учебы в Саламанке.

Фото: wikipedia.org

Новое место службы — Куба

Но в 1509 году губернатор де Ованда был вызван в метрополию, а на его место прибыл дон Диего, сын Колумба — первооткрывателя Америки. Отношения с новым начальником не сложились. К тому же у Кортеса как раз истек пятилетний срок службы на Гаити, и он начал задумываться о вербовке в одну из испанских экспедиций на завоевание новых земель, что во множестве стал организовывать новый губернатор.

В одну из них, направлявшуюся в Панаму, под руководством Алонсо де Охеда, Кортес записался офицером стражи. Но в экспедицию не поехал. Незадолго до ее начала Охеда разругался со своим помощником, в результате испанцы отплыли на разных кораблях, а экспедиция оказалась очень плохо подготовлена. Фернандо сразу понял, что все это добром не кончится, и сказался больным, задержавшись на лечение в своем доме.

Достигнув Панамы, испанцы скитались по джунглям, умирали от тропических болезней и голода, подвергались внезапным нападениям индейцев. Почти все погибли, в Санто-Доминго вернулся лишь один Охеда. Он был тяжело болен и вскоре умер.

Кортес счастливо избежал гибели и отплыл уже со следующей экспедицией на завоевание Кубы в 1511 году. Там в заливе Баракоа был основан Асунсьон — первый город на острове. Там обосновались колонисты во главе с новым губернатором острова Диего де Куэльяром. Кортес по долгу службы вынужден был оставаться на новом месте, хотя необустроенность нового места жительства ему совсем не нравилась.

В 1513 году на Кубе возник заговор. Часть идальго решили жаловаться на де Куэльяра королю Испании. Они говорили, что губернатор взял в свои руки слишком большую власть и притесняет благородных испанцев, прибывших на Кубу. Посланником в Мадрид избрали Кортеса. Но люди губернатора схватили его в бухте Баракоа, когда Фернандо под покровом ночи пытался покинуть остров на небольшой шлюпке.

Фернандо привели к де Куэльяру. Поговорив с губернатором, Кортес смог убедить его договорится с недовольными идальго, смягчив политику в колонии. Де Куэльяр согласился. Более того, в знак примирения он назначил Кортеса главой городской администрации Асунсьона. Для того чтобы привязать Фернандо к своей семье, губернатор женил его на Каталине Хуарес, знатной испанке, своей родственнице.

К 1514 году завоевание Кубы закончилось. Испанцы основали там семь городов и распределили имения между идальго, участвовавшими в военной кампании. Но захваты новых земель должны были продолжаться, ведь они приносили золото.

Фото: wikipedia.org Испанское завоевание Кубы

В 1517 году был открыт полуостров Юкатан, где в джунглях умирали последние города кровавой цивилизации майя, находившейся в полном упадке. В 1518 году испанские корабли достигли побережья Мексики. Губернатор де Куэльяр задумал большой военный поход на завоевание континентальной Америки. К этому немедленно подключился Кортес, который вскоре добился назначения руководителем экспедиции. За это он из собственных средств оплатил семь из 10 кораблей, всех наемников и все припасы.

Это была очень крупная ставка. Несмотря на то что в колониях Кортес разбогател, он вложил все свое состояние в крайне рискованную авантюру. Но Фернандо верил в себя и не собирался отступать, когда судьба давала ему шанс возвыситься.

Мексиканская экспедиция

Ночью 17 ноября 1518 года корабли Кортеса покинули порт Сантьяго де Куба и отправились на запад. Впрочем, по дороге пришлось остановится в городке Тринидад. Там Кортес решил пополнить свой отряд и закупить побольше провизии. Он тщательно проанализировал прошлые походы испанцев и пришел к выводу, что нельзя рассчитывать на самообеспечение. Поэтому продовольствия было заготовлено невообразимое количество, его хватило бы минимум на год. Другие экспедиции постоянно голодали, Кортесу это не грозило.

Зимой в Тринидаде оказалась возвращавшаяся из похода на Юкатан экспедиция Хуана де Грихальвы. Кортес убедил Грихальву присоединиться вместе со всеми своими людьми. Наконец, приготовления завершились. 10 февраля 1519 года маленькая армия Кортеса погрузилась на корабли и отплыла по направлению к Юкатану. Она насчитывала всего 500 солдат пехоты, 16 рыцарей и 45 стрелков из аркебуз и арбалетов, а также 14 пушек. Над флагманским судном развевался штандарт, придуманный самим Кортесом: черное полотнище с красным крестом в бело-голубом сиянии. На знамени золотом был вышит девиз римского императора Константина Великого — «Сим победишь!».

Но февраль оказался неспокойным месяцем. Над водой бушевали сильные ветры, и флотилия Кортеса оказалась разбросана по морю. Корабли потеряли связь друг с другом. Однако такой ход событий был предусмотрен. Все капитаны получили точные инструкции, указывающие место сбора. Им был остров Консумель у побережья Юкатана.

Первым туда прибыл корабль капитана Альварадо, он счел себя настоящим конкистадором и приказал ограбить местный индейский храм, забрал у туземцев домашнюю птицу и взял несколько пленных. Узнав, что происходит, Кортес пришел в ярость, строго отчитал Альварадо и приказал вернуть имущество местным жителям, а также отпустить индейцев на свободу. На острове Кортес нашел испанца Иеронима де Агилара, потерпевшего кораблекрушение у берегов острова и прожившего на Консумеле несколько лет, хорошо изучив язык индейцев. Агилар стал главным переводчиком экспедиции.

Первый контакт

В марте корабли Кортеса подошли к Юкатану у устья реки Табаско, там, где начинались границы империи ацтеков. Кортес скомандовал высаживаться на берег. Индейцы попытались обстрелять испанцев, но отступили в джунгли под огнем пушек и ружей.

Кортес вступил в расположенный поблизости город Сентла и объявил его владением испанской короны. Разместив войска в городе и в лагере на побережье, Кортес почувствовал себя уверенно и отправил посланцев к вождям окрестных племен, предлагая обсудить вопрос принятия испанского подданства.

Фото: wikipedia.org 4 марта 1519 года Эрнан Кортес со своими конкистадорами прибыл на территорию современной Мексики в поисках цивилизации ацтеков и их несметных богатств

Но вместо переговоров индейцы собрали 12-тысячную армию и напали на испанцев. Несмотря на подавляющее превосходство, аборигены были разбиты. Главную роль в этом сражении сыграли всадники, защищенные доспехами. Неизвестные ранее в Америке животные и сидящие на них неуязвимые для примитивного оружия аборигенов воины внушали ужас. Индейцы бежали, потеряв больше 800 человек.

Поражение резко изменило позицию вождей, и вскоре все индейские племена принесли Кортесу дары и объявили, что подчиняются новой власти. Среди даров было золото — так Кортес узнал, что этот драгоценный металл издавна добывается в Мексике. Еще одним подарком были 20 рабынь, которых испанцы немедленно крестили. Кортес приказал своим офицерам взять индеанок в наложницы. Себе он выбрал девушку по имени Малинче.

Немного отдохнув, Кортес приказал отслужить торжественную мессу и вновь садиться на корабли. Теперь он следовал к гавани Сан-Хуан-де-Улуа — эти земли входили в состав ацтекской державы, и Кортес рассчитывал на встречу с властями. Именно это и произошло. Стоило испанцам высадиться на берег и начать укреплять лагерь, как в окружении знати и воинов прибыл Тентиль, губернатор ацтекской провинции.

Перед высокопоставленным чиновником Кортес разыграл настоящий спектакль. Сначала состоялась торжественное богослужение, где христианская вера предстала перед язычниками во всей роскоши католического обряда. Затем состоялся военный парад, во время которого перед Тентилем пронеслись испанское кавалеристы, а затем раздались залпы пушек.

Знатный индеец был поражен, его свита в ужасе повалилась на землю. Тентиль молча выслушал предложения Кортеса о подчинении ацтекской империи испанскому королю и пообещал, что эти слова будут переданы повелителю Монтесуме в точности. На прощание Тентиль оставил испанцам две тысячи слуг, которым было приказано кормить пришельцев и всячески угождать им.

Монтесума: ни мира, ни войны

Надо сказать, что правитель Мексики Монтесума кое-что знал о европейцах, что уже четверть века, как обосновались на островах Карибского моря и периодически плавали к побережью Америки. Император ацтеков и его советники хорошо понимали, что пришельцы рано или поздно доберутся до Мексики, и поэтому теперь они совещались, как поступить.

Приближенные правителя разделились: часть высказывалась за беспощадную войну, часть предлагала смириться перед силой. Монтесума выслушал и выбрал собственный вариант — выжидать. Он приказал Тентилю вернуться к испанцам, принести богатые дары, много золота и сделать все, чтобы Кортес, удовлетворившись огромными подношениями, посчитал свое дело выполненным и вернулся на Кубу богачом.

Фото: wikipedia.org Монтесума и Кортес

Но Кортес не позволил обмануть себя. Щедрость Монтесумы и его показное миролюбие лишь доказали испанцу, что государство инков очень богато и может дать гораздо больше, чем привез Тентиль. А позицию Монтесумы конкистадор почитал слабостью и неуверенностью в собственных силах. Кортес твердо решил остаться в Мексике и потребовал встречи с Монтесумой. Ответные дары, адресованные повелителю ацтеков, были скромными, если не сказать издевательскими: хрустальный кубок и три рубашки из белого полотна.

Монтесума в ответ решил проявить жесткую позицию и отказался встречаться с Кортесом, а также запретил испанцам продвижение вглубь его земель. Две тысячи слуг, оставленные ранее, были отозваны. Поставки провизии в испанский лагерь перекатились.

Принеся сообщение Монтесумы, Тентиль вновь привез испанцам золото, а также изящные произведения ацтекских ювелиров и художников. Но в глазах Кортеса это выглядело как попытки слабого откупиться от сильного. Впрочем, так думали не все. Испанские солдаты роптали, ведь они без боя получили огромную добычу. Надо было возвращаться домой, а не рисковать жизнью в негостеприимных джунглях. Кортес оказался перед необходимостью подавлять назревающий мятеж.

Союз с тотонаками

И тут в испанский лагерь пришли посланники от индейского племени тотонаков. Они издавна враждовали с ацтеками, но были завоеваны и теперь томились под чужеземным гнетом, ненавидя своих поработителей. Тотонаки предложили Кортесу союз против ацтеков, а их вождь поклялся, что в ацтекской империи найдется немало покоренных племен, которые будут готовы восстать, как только испанцы выступят в поход.

Это резко изменило положение дел. Испанцы получили многочисленных союзников и базу для начала завоевания. Кортес сумел убедить колеблющихся солдат и офицеров не отступать. В знак серьезности своих намерений он основал город Веракрус, во главе которого поставил своего главного оппонента — Франсиско де Монтехо. Получив высокую и почетную должность, тот немедленно изменил свое мнение и вместо призывов к возвращению стал самым горячим сторонником завоеваний.

Фото: wikipedia.org Франсиско де Монтехо

Конкистадоры торжественно вошли в столицу тотонаков в июне 1519 года. Вождь племени так желал поскорее начать войну, что приказал схватить ацтекских чиновников и бросить их в тюрьму. Кортес же тайно похитил двоих арестованных и отпустил их, приказав сообщить Монтесуме, что хочет мира. Это было частью плана испанца — правитель ацтеков или согласится на условия Кортеса, понимая, что теперь за ним стоят войска тотонаков, или же объявит мятежникам войну, что еще теснее свяжет тотонаков с конкистадорами.

Но Монтесума придерживался своего плана, не отвечал и не предпринимал никаких действий. Тогда Кортес решил спровоцировать ацтеков. Он отправил часть своего войска вместе с союзными индейцами на город Тизапанцинка.

Только увидев испанских всадников, ацтекские воины бежали, не приняв боя. Кортес подарил захваченный город тотонакам, чем еще больше заслужил их уважение. Тотонаки мобилизовали пятьдесят тысяч воинов. В августе Кортес и союзные индейцы вышли в поход на столицу ацтеков город Теночтитлан.

Поход на Теночтитлан

Вступив в провинцию Тласкала, испанцы обнаружили, что и там индейцы хотят поквитаться с завоевателями ацтеками. 18 сентября Тласкала открыла врата перед конкистадорам, а местные вожди приняли крещение и предоставили своих воинов Кортесу.

В храмах города еще отмывали следы от кровавых человеческих жертвоприношений, но тонкий политик Кортес приказал не обращать на это никакого внимания. Ему нужен был прочный союз всех врагов Монтесумы. Услышав про приход чужеземцев, вооруженных чудесным оружием и управляющих странными созданиями — лошадьми, предложения о союзе прислал еще один город — Уэксоцинко. Война еще не началась, а Кортес одерживал победу за победой.

Встревоженный продвижением испанцев Монтесума отправил в Тласкалу посольство. Ему было приказано привезти новые щедрые дары для конкистадоров, но подтвердить, что путь к Теночтитлану закрыт, а Монтесума не будет встречаться с Кортесом. Вождь конкистадоров проигнорировал послание, но дары взял.

Фото: wikipedia.org

Следующей его целью стал город Чолулу, который 12 октября открыл испанцам ворота и заявил, что поддерживает освободительную борьбу против тирании ацтеков. Кортес приказал дать войскам отдых, но не терял времени. Он смог узнать, что агенты Монтесумы подкупили правителей Чолулу и те пообещали тайно перебить испанцев. На рассвете 18 октября Кортес нанес удар первым. Он собрал в своей резиденции всю городскую верхушку и обратился к ним с речью, в которой раскрыл заговор. В условленный миг во двор дома ворвались солдаты, которые лишь ждали сигнала. Началась резня.

Обезглавив готовящийся мятеж, Кортес приказал собирать войска и выступать к Теночтитлану. Ацтеки полагали, что конкистадоры двинутся по всем известной удобной дороге и сосредоточили там большое войско и множество ловушек. Но испанские разведчики нашли тайный путь к столице ацтеков, лежавший через горные перевалы. Утром 8 ноября 1519 года войско испанцев, тотонаков и тласкальцев стояло перед беззащитным Теночтитланом. Монтесума понял, что его план провалился и Кортес никуда не уйдет. Он прислал к испанцам новое посольство, в котором выражал почтение дорогим гостям и приглашал их войти в город.

Во главе войска Кортес торжественно вступил в столицу ацтекской империи. Монтесума был взят в заложники. Его содержали во дворце, где он пользовался всем почетом, положенным правителю империи, но теперь власть перешла в руки испанцев и их людей.

В будущем Кортеса ждало множество самых необычайных событий. Бунт в Теночтитлане, его второе завоевание. Захват несметных сокровищ. Падение империи ацтеков и основание на ее месте провинции Новая Испания. Получение пышных титулов от испанского короля, звание генерал-капитана — высшее в армии Испании, новые военные и исследовательские экспедиции, времена опалы и возвращения к власти. Наконец, долгая, и в основном счастливая, жизнь.

Кортес умер на родине в возрасте 62 лет. Его тело было погребено в Мехико, столице Новой Испании, возведенной на месте сожженного Теночтитлана.