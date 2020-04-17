Захарова заявила о возможных разработках американцами опасных патогенов

https://static.news.ru/photo/257fcd22-80a9-11ea-9e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут идти разработки возбудителей опасных заболеваний.

По словам дипломата, Москва заметила усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности на территории бывших советских республик.

Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, — сказала она.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани. По версии американского телеканала, это была практикантка. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса, писал NEWS.ru.