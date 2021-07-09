Захарова заявила о вмешательстве Запада в молдавские выборы

Предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством со стороны США и Евросоюза. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что подобные действия являются недопустимыми. Москва надеется, что досрочные парламентские выборы в Молдавии, которые состоятся 11 июля, пройдут свободно и честно.

Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны, — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия будет готова работать с новым парламентом и правительством Молдавии.

Ранее сообщалось, что Запад готовит антироссийскую провокацию в Молдавии. На Западе считают, что все беды Молдавии происходят из-за России, потому что она контролирует Приднестровье. В последнее время Молдавия стала новой областью западных интересов. По данным источников ЕС, Запад потратит около 56 миллионов евро на то, чтобы главная проевропейская партия Молдавии «Действие и солидарность», одним из членов которой является новый президент страны Майя Санду, победила на досрочных парламентских выборах.