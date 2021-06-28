Захарова: западный проект «Косово» провалился

Западный проект «Косово» провалился, несмотря на деньги, вложенные в него, и информационно-политическое сопровождение. Так в разговоре с журналистами сербской газеты Kurir заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат назвала Косово «чёрной дырой» Европы. По мнению Захаровой, там процветают организованная преступность и коррупция. Кроме того, в Косово находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера ненависти и нетерпимости на национальной и религиозной почве. Также Захарова подчеркнула, что в регионе насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток людей неалбанского происхождения.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что страной сейчас руководит премьер-министр Альбин Курти и власти во главе с ним насаждают откровенный политический экстремизм. И всё это — результат западной политики и агрессии НАТО. В 2013 году, напомнила Захарова, стороны заключили так называемые брюссельские договорённости. И Белград выполнил свою часть договора, чего нельзя сказать о Приштине — там отказались от создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

Более того, сегодняшние косовские «власти» вообще не хотят обсуждать данный вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косово-албанцев к следованию своим обязательствам, — добавила Захарова.

Парламент Косово провозгласил независимость республики в 2008 году. Государственное образование признали около 100 стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и её независимость не признаёт Россия.

В феврале текущего года президент США Джо Байден призвал Сербию признать независимость самопровозглашённой республики Косово. Об этом он написал сербскому президенту Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю грядущего Дня государственности Сербии.